Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselecek mi? Bankacılık endeksinde önemli teknik seviyeler neler?

Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselecek mi? Bankacılık endeksinde önemli teknik seviyeler neler?

Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselecek mi? Bankacılık endeksinde önemli teknik seviyeler neler?
05.04.2021 | 11:54

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Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da Borsa İstanbul’da bankacılık endeksini teknik olarak değerlendirdi. Borsa İstanbul’da yeni zirveler için bankacılık endeksinin önemine değinen Paksoy, “Bankacılık sektöründe yukarı yönlü potansiyel aşağı yönlü potansiyelin çok çok üzerinde” dedi.

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