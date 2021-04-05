Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselecek mi? Bankacılık endeksinde önemli teknik seviyeler neler?

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da Borsa İstanbul’da bankacılık endeksini teknik olarak değerlendirdi. Borsa İstanbul’da yeni zirveler için bankacılık endeksinin önemine değinen Paksoy, “Bankacılık sektöründe yukarı yönlü potansiyel aşağı yönlü potansiyelin çok çok üzerinde” dedi.