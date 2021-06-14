Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
05:16
Fed’den yeni adım gelir mi? 14.06.2021 | 12:59
01:37
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? 14.06.2021 | 12:52
02:53
Borsa İstanbul yükseliş trendine girdi mi? 14.06.2021 | 12:50
03:04
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da 1754-1800 bandı gündeme gelebilir 14.06.2021 | 12:47
03:27
Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? 11.06.2021 | 16:40
03:02
30:42
Bakan Elvan: Ekonominin temel rotasını belirledik 11.06.2021 | 10:43
03:50
İsmail Güner: Piyasalar NATO zirvesine odaklandı 10.06.2021 | 16:46
02:55
Prof. Dr. Niyazi Berk: Fed varlık alımlarını kademeli olarak azaltır 10.06.2021 | 16:41
02:09
Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir 09.06.2021 | 16:28
04:03
01:45
Emre Çayırlı: Borsa İstanbul'da havacılık hisselerinde hareket görebiliriz 09.06.2021 | 16:21
04:43
Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı 09.06.2021 | 10:51
03:34
Chris Bailey: Euro dolara karşı güç kazanabilir 09.06.2021 | 10:46
04:35
Fed faiz konusunda ne karar verecek? 08.06.2021 | 15:48
03:45
İslam Memiş: Gram altın alım fırsatı verebilir 08.06.2021 | 15:41
02:01
Cem Tözge: ABD enflasyon verisi piyasalara yön verecek 08.06.2021 | 15:27
01:45
Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor 08.06.2021 | 15:23
02:07
Karim Yousfi: Gümüş güvenli liman olmayı sürdürecek 08.06.2021 | 15:20
Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü, A Para’da banka ve sanayi hisseleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Banka ve sanayi hisselerindeki makasın geçtiğimiz dönemde açıldığını ifade eden Coşar, “Bundan sonraki dönemde bir süre banka hisselerindeki performans sanayiye göre daha iyi seyreder diye düşünüyorum” dedi.