Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi?

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü, A Para’da banka ve sanayi hisseleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Banka ve sanayi hisselerindeki makasın geçtiğimiz dönemde açıldığını ifade eden Coşar, “Bundan sonraki dönemde bir süre banka hisselerindeki performans sanayiye göre daha iyi seyreder diye düşünüyorum” dedi.