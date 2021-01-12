Borsa İstanbul’da bankacılık endeksindeki beklentiler neler?

Stratejist Işık Ökte A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Ökte, yabancı yatırımcıların banka hisselerine tekrar girmesi için başka bir katalizör olması gerektiğini savunarak, “Banka sektörünün sanayiye karşı aşırı satış durumu devam ediyor” diye konuştu.