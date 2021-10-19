Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir?

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, Borsa İstanbul'da bilanço dönemini değerlendirdi. Banka hisseleri için iskontolu dönemin sürdüğünü ifade eden Kuru, "Bankacılık, ulaştırma ve havacılık sektörü BIST 100'den pozitif ayrışabilir" diye konuştu.