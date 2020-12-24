Borsa İstanbul’da hangi hisseler 2021’de öne çıkabilir?

İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin, A Para’da Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirerek 2021 beklentilerini açıkladı. Şahin, demir-çelik sektörünün 2021 yılı için en büyük favorilerden birisi olduğunu ve bankacılık sektörünün ucuz olduğu için portföylerde bulunması gerektiğini belirterek, “2020’de hangi sektör geri kaldıysa 2021’e o öne çıkabilir” dedi.