Borsa İstanbul’da hangi sektör hisseleri öne çıkabilir?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ A Para’da yayına katılarak, Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Ekonomilerin toparlanmasıyla demir-çelik talebi arttığını ve bunun sektör hisselerine olumlu yansıdığını belirten Karadağ, “Çin’de vadeli piyasalarda çelik fiyatlarının artışının sürmesi, borsalarda demir-çelik hisselerindeki yükselişi destekleyebilir” dedi.