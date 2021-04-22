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Borsa İstanbul'da hangi sektörler bilanço döneminde öne çıkabilir?

Borsa İstanbul'da hangi sektörler bilanço döneminde öne çıkabilir?
22.04.2021 | 15:22

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A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal A Para'da Borsa İstanbul'da bilanço dönemini değerlendirdi. Atılal, dolar kurundaki hareketin endeksi baskıladığını ifade ederek, "Otomotiv, çelik, petro-kimya ve beyaz eşya sektöründe güzel bilançolar gelecek" dedi.

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