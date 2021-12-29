Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Karadağ, borsada gıda ve perakendenin ön planda kalabileceğini belirterek, "Yapılan teşvikler GYO'lar da öne çıkabilir" diye konuştuğu.