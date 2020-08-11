Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak?

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, A Para'da Borsa İstanbul’u sektörel bazda değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Doğan, son dönemde bazı sektör hisselerinde abartı denilecek satışların görüldüğünü ifade etti. Uzman isim, borsadaki sektörleri piyasa gündemiyle beraber yorumlayarak yatırımcılar için önemli açıklamalar yaptı.