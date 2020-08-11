Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak?
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Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 10.08.2020 | 16:26
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Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı 10.08.2020 | 12:05
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Tuna: Türkiye son çeyreğe güçlü büyüme işaretleriyle çıkabilir 10.08.2020 | 11:51
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Borsa İstanbul'a yön verecek gelişmeler neler? 10.08.2020 | 11:42
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ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 10.08.2020 | 09:41
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Ceylan: Kamu bankaları katalizör olacak 10.08.2020 | 08:52
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Ürkün: Likiditenin kısılması kur oynaklığını düşürebilir 07.08.2020 | 18:02
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Yılmaz: Banka hisseleri sudan ucuz hale geldi 07.08.2020 | 14:51
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Borsa İstanbul yükselecek mi? Gürbüz: Düşüşler alım fırsatı veriyor 07.08.2020 | 14:30
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Doğan: Borsa İstanbul orta uzun vadede iskontolu bölgeye girdi 07.08.2020 | 12:07
02:05
Ergezen: Altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir 07.08.2020 | 11:42
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Merkez Bankası (TCMB) likidite açıklamasıyla piyasalara ne mesaj verdi? 07.08.2020 | 10:48
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Maviş: Altın piyasalara alternatif olacak 07.08.2020 | 10:32
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, A Para'da Borsa İstanbul’u sektörel bazda değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Doğan, son dönemde bazı sektör hisselerinde abartı denilecek satışların görüldüğünü ifade etti. Uzman isim, borsadaki sektörleri piyasa gündemiyle beraber yorumlayarak yatırımcılar için önemli açıklamalar yaptı.