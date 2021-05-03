Borsa İstanbul’da Nisan ayı beklentileri neler?

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Keskintürk, Borsa İstanbul’da 1400 seviyesinin üzerinde pozitif beklentilerin arttığını ifade ederek, ‘Endekslerde bu ay bir toparlanma bekliyorum’ dedi.