Video Ekonomide Bugün Borsa ve döviz piyasasında beklentiler neler? | Video

Borsa ve döviz piyasasında beklentiler neler? | Video

Borsa ve döviz piyasasında beklentiler neler? | Video
17.08.2020 | 13:32

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Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para’da yeni haftada piyasaların gündemini ve öne çıkabilecek başlıkları A Para’da değerlendirdi. Paksoy, borsa ve döviz konusunda fiyatlamalarda öne çıkabilecek beklentileri sıralayarak, Borsa İstanbul ve döviz konusunda kritik seviyeleri açıkladı. Paksoy, “Borsa İstanbul’da kalıcı yükselişin kalıcılığı için 1100-1150 üzerine geçip 1200’e doğru gitmek ve kalıcı geçmek teknik ana şart” dedi.

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