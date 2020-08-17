Borsa ve döviz piyasasında beklentiler neler? | Video
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Dolar düşecek mi? Gürbüz: Faizler dolar kurundaki köpüğü alabilir 14.08.2020 | 16:15
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Taştan: Borsa İstanbul küresel piyasalara yakın seyredecek 14.08.2020 | 13:44
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Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Paksoy: Süreci virüs belirliyor 14.08.2020 | 12:30
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Akkurt: İmalat sanayinde iyi bir toparlanma var 14.08.2020 | 10:31
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Maviş: Hisse senedi tarafında pozitif seyir sağlanabilir 14.08.2020 | 09:30
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Küresel piyasalarda beklentiler neler? 14.08.2020 | 09:17
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Candır: FED’in ne adım atacağı soru işareti haline geldi 13.08.2020 | 17:15
Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para’da yeni haftada piyasaların gündemini ve öne çıkabilecek başlıkları A Para’da değerlendirdi. Paksoy, borsa ve döviz konusunda fiyatlamalarda öne çıkabilecek beklentileri sıralayarak, Borsa İstanbul ve döviz konusunda kritik seviyeleri açıkladı. Paksoy, “Borsa İstanbul’da kalıcı yükselişin kalıcılığı için 1100-1150 üzerine geçip 1200’e doğru gitmek ve kalıcı geçmek teknik ana şart” dedi.