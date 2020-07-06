Borsada yeni haftada hedef ne?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ yeni haftaya başlarken, Borsa İstanbul’un seyrine dair öne çıkan başlıkları değerlendirirken endeksin seyri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Karadağ, haftanın kalanın 118 bin ve üzerinin gündemde olacağını ifade etti. Uzman isim, “ Özellikle ay sonuna doğru bilanço beklentileri hissedilecek” diyerek yatırımcıları uyardı.