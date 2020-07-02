Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul yükselişini sürdürecek mi?

İntegram Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer açıklanan PMI verileriyle beraber borsaların seyrini değerlendirdi. Özer, piyasaların genel itibariyle olumsuz hiçbir konuyu görmek istemediğinin altını çizerek, “Piyasalar şuanda tamamiyle olumlu haber akışlarını fiyatlamış durumda” dedi. Uzman isim, yurt dışından gelebilecek olumsuz bir haber akışı olması durumunda Borsa İstanbul’da da bir düzeltme hareketi gelecek olsa bile, endekste düzeltme hareketine yukarı yönlü tepki verebilecek çok fazla alanın olduğunu vurguladı.