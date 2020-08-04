Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul’daki satışların nedeni ne?

Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, borsaların seyrini A Para’da değerlendirdi. Kuru, Borsa İstanbul’daki satışların nedenini de açıklayarak, “Küresel piyasalarda ABD-Çin haber akışı, koronavirüs haberleri ve 1 trilyon dolarlık destek paketi fiyatlanıyor” dedi.