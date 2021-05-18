Cem Tözge: Borsa İstanbul'da banka hisseleri daha da ucuz hale geldi
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Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge A Para’da Borsa İstanbul’da bankacılık sektörünü değerlendirdi. Tözge, banka hisselerinin eskisi kadar endekste ağırlığının olmadığını belirterek, “Açıklanan bilançolarla banka hisseleri daha da ucuz hale geldi. Ucuzluk hikayesi ile yabancılar dönerse bankalar Borsa İstanbul’da yükselişte başı çekebilir” dedi.