Video Ekonomide Bugün Cem Tözge: Likiditenin geri çekilmesi kolay olmayacak

Cem Tözge: Likiditenin geri çekilmesi kolay olmayacak

Cem Tözge: Likiditenin geri çekilmesi kolay olmayacak
14.01.2021 | 16:24

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Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge A Para’da merkez bankalarının politikalarını değerlendirdi. Enflasyon kaygılarının bu kadar çok konuşulmasının nedenini emtia fiyatları olarak açıklayan Tözge, “Likiditenin geri çekilmesi kolay olmayacak” dedi.

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