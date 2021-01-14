Cem Tözge: Likiditenin geri çekilmesi kolay olmayacak

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge A Para’da merkez bankalarının politikalarını değerlendirdi. Enflasyon kaygılarının bu kadar çok konuşulmasının nedenini emtia fiyatları olarak açıklayan Tözge, “Likiditenin geri çekilmesi kolay olmayacak” dedi.