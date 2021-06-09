Chris Bailey: Euro dolara karşı güç kazanabilir
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Financial Orbit Kurucusu Chris Bailey piyasaların gündemini değerlendirdi. Bailey küresel çaptaki hareketlerden dolayı dolar endeksinin baskı altında olmasının sürmesinin beklendiğini ifade ederek, "Euro Bölgesi'nde problemler sürüyor. Dolara karşı euro ucuz kalmaya devam ediyor. Euro için daha olumlu bir süreç başlayabilir" dedi.