Çiçek: Altın yeni bir rekora imza atabilir
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OTOMATİK OYNAT
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Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor 08.07.2020 | 15:18
Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para’da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Çiçek, pandemiye dair risk ortamının sürmesi ve merkez bankalarının düşük faiz politikasının altına yaradığını savunarak, “Altın yeni bir rekor seviyeye imza atabilir” dedi.