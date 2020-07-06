Coşar: 115 binin üzerinde borsada yükseliş trendi sürer

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para'da yayına katılarak küresel piyasaların seyrini değerlendirdi. Coşar, dünya merkez bankalarının uyguladıkları varlık alım programları ve hükümetlerin yaptığı harcama paketlerinin olduğunu vurgulayarak, "Tabi bu paralar da getiri arıyor. Bundan da en büyük pay alan yerler borsalar. Dünyada borsalara eğilim var. Borsa İstanbul'da bundan olumlu etkileniyor" dedi. Coşar, Borsa İstanbul için "Yukarı yönlü trend hala devam ediyor" diyerek, 115 bin puana dikkat çekti.