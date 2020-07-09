Coşar: Borsa İstanbul emsallerine göre iskontolu

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, yükseliş trendini Temmuz ayında da sürdüren Borsa İstanbul'u A Para'da değerlendirdi. Coşar, 120 bin puan seviyesinin üzerinde yeni bir zirve gelirse sürpriz olmayacağını belirterek, "Borsa İstanbul emsallerine göre iskontolu" dedi.