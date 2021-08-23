Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Eylül ayının ilk yarısında Orta Vadeli Programı yayınlayacağız

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında toplandı. Oktay yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir, güçlü bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönündeki adımlar tüm paydaşlarla hızla yürütülmektedir. Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz" dedi.