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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Eylül ayının ilk yarısında Orta Vadeli Programı yayınlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Eylül ayının ilk yarısında Orta Vadeli Programı yayınlayacağız
23.08.2021 | 10:34

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Eylül ayının ilk yarısında Orta Vadeli Programı yayınlayacağız 06:01
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında toplandı. Oktay yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir, güçlü bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönündeki adımlar tüm paydaşlarla hızla yürütülmektedir. Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz" dedi.

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