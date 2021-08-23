Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Eylül ayının ilk yarısında Orta Vadeli Programı yayınlayacağız
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında toplandı. Oktay yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir, güçlü bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönündeki adımlar tüm paydaşlarla hızla yürütülmektedir. Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz" dedi.