Dolar endeksinde seyir ne olacak?

NAGA Yatırım Stratejileri Direktörü Jameel Ahmad küresel piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD tarafında iyileşmenin Avrupa'nın üzerinde olduğunu ifade ederek, "Dolar endeksi güçlenerek 94-95 seviyelerine kadar yükselebilir" dedi.