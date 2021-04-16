Dolar kuru düşecek mi? Dolar için kritik teknik seviyeler neler?

Işık Yatırım Akademisi Koordinatörü Selçuk Gönençler A Para'da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Dolar/TL'de 8.16 lira aşılırsa bir ısınma olabileceğini ifade ederek "7.94 dolar kuru için önemli bir pivot seviyesi. Bu seviyenin altında düşüş hızlanabilir" dedi.