Dolar kuru için yön ne olacak?

Işık Yatırım Akademisi Koordinatörü Selçuk Gönençler A Para’da dolar/TL’nin seyrini değerlendirdi. Gönençler, dolar/TL’de teknik anlamda 8.22’nin oldukça önemli olduğunu ifade ederek, “Bir sonraki Merkez Bankası toplantısına kadar dolar kurunun 8.13-8.40 arasında bir bant hareketi sergileyeceğini düşünüyorum” dedi.