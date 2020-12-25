Dr. Mehmet Ali Gürbüz: 2021'in ortalarında petrolde 60 dolarları konuşabiliriz

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para’da son dönemde toparlanma eğilimi gösteren petrol fiyatlarını değerlendirdi. Gürbüz, yatırımcıların emtialarda orta ve uzun vadeli olarak yatırım düşünmeleri gerektiğini ifade ederek, “Önümüzdeki yılın ortalarında petrolde 60 dolarları konuşabiliriz” dedi.