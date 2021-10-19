Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1418 üzerinde kapanış olursa yükseliş eğilimi sürer

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, 1418 seviyesinin orta vadeli trend desteği olduğunu vurgulayarak, "Yükseliş trendine geçmek için ara bölgedeyiz. 1418 üzerinde kapanış olursa yükseliş eğilimi sürer" dedi.