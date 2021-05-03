Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Küresel paladyum talebi artacak
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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da artan paladyum fiyatlarını değerlendirdi. Ergezen, ilerleyen dönemde paladyum tarafında küresel talebin artacağına dikkat çekerek, “Paladyumda 3500’lü seviyelere doğru bir hareket olabilir” dedi.