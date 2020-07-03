Enflasyon verisi piyasalara nasıl yansıyacak?

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para’da yayına katılarak enflasyon verisini değerlendirdi. Erbaş, “Türkiye bu yılı daha iyi büyüme ile tamamlayacak ama daha yüksek enflasyonu da kabul ederim” dedi. Uzman isim bu durumun TL varlıklar için negatif görüntü teşkil etmeyeceğini vurguladı.