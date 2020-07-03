Enflasyon verisi piyasalara nasıl yansıyacak?
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OTOMATİK OYNAT
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Enflasyon verisi piyasalara nasıl yansıyacak? 03.07.2020 | 11:53
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Şener: Büyümede hızlı bir ivmelenme bekliyoruz 03.07.2020 | 11:46
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Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı! 03.07.2020 | 10:29
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Borsa İstanbul'da direnç destek seviyeleri neler? 03.07.2020 | 09:09
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Dolar zayıflarsa piyasalar nasıl etkilenir? 02.07.2020 | 16:18
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Banka hisseleri ne zaman yükselecek? 02.07.2020 | 16:11
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Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul yükselişini sürdürecek mi? 02.07.2020 | 15:13
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Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına nasıl yansır? 02.07.2020 | 13:19
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Taylan: Dünya borsaları bozulsa bile Borsa İstanbul pozitif ayrışacak 02.07.2020 | 12:26
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PMI verileri neyi işaret ediyor? 02.07.2020 | 11:19
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Borsa İstanbul yükseliş trendini koruyacak mı? 01.07.2020 | 16:57
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Nakitte kalmak doğru mu? Yatırımcı ne yapmalı? 01.07.2020 | 17:19
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Erten: Tedbirler borsada yaşanacak kayıpları engelledi 01.07.2020 | 16:42
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Ekonomiler ikinci dalgaya hazır mı? 01.07.2020 | 13:20
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Borsa İstanbul'da beklenti ne? 01.07.2020 | 12:54
09:51
Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? 01.07.2020 | 12:49
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Altının yönü ne olacak? 01.07.2020 | 12:08
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para’da yayına katılarak enflasyon verisini değerlendirdi. Erbaş, “Türkiye bu yılı daha iyi büyüme ile tamamlayacak ama daha yüksek enflasyonu da kabul ederim” dedi. Uzman isim bu durumun TL varlıklar için negatif görüntü teşkil etmeyeceğini vurguladı.