Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne?

Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Yılmaz, normalleşme adımlarının sonucunda enflasyon raporunda revizyon olabileceğini belirtti. Uzman isim euro/dolar paritesindeki yükselişin nedeni olarak ise, “Avrupa’da pandeminin yarattığı bir birleşme ortamı euronun dolara karşı daha güçlü olmasını sağladı” dedi.