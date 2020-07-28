Video Ekonomide Bugün Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne?

Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne?

Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne?
28.07.2020 | 17:00

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Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Yılmaz, normalleşme adımlarının sonucunda enflasyon raporunda revizyon olabileceğini belirtti. Uzman isim euro/dolar paritesindeki yükselişin nedeni olarak ise, “Avrupa’da pandeminin yarattığı bir birleşme ortamı euronun dolara karşı daha güçlü olmasını sağladı” dedi.

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