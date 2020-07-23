Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli

Deniz Yatırım Stratejisi Bölümü Müdürü Orkun Gödek, Merkez Bankası’nın faiz kararlarını A Para’da değerlendirdi. Gödek, Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısında dezenflasyonist etkilerin yaşanabileceği ihtimalini vurgulamasının çok önemli olduğunu açıklayarak, “Şayet bugün bu çıkmasıydı biz burada bir hafta daha belirsizlik konuşacaktık. Merkez Bankası’nı kutluyorum” dedi.