Video Ekonomide Bugün Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli

Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli

Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli
23.07.2020 | 16:09

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Deniz Yatırım Stratejisi Bölümü Müdürü Orkun Gödek, Merkez Bankası’nın faiz kararlarını A Para’da değerlendirdi. Gödek, Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısında dezenflasyonist etkilerin yaşanabileceği ihtimalini vurgulamasının çok önemli olduğunu açıklayarak, “Şayet bugün bu çıkmasıydı biz burada bir hafta daha belirsizlik konuşacaktık. Merkez Bankası’nı kutluyorum” dedi.

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