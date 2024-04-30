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Video Yaşam Elektronik sigarayla yakalanan öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı! | Video
Elektronik sigarayla yakalanan öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı! | Video

Elektronik sigarayla yakalanan öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı! | Video

30.04.2024 | 15:45

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde okulda elektronik sigara ile yakalanan lise öğrencisi R.U. (17), durumu ailesine bildiren müdür yardımcısı Sadettin Dinçer'i (55) okulda bacağından bıçaklayarak yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Okul müdür yardımcısı Sadettin Dinçer, durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Buna sinirlenen R.U., okulda Dinçer'i bacağından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Dinçer, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dinçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan R.U. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde merdivenin altında saklanan R.U.'nun, merdivenden inip, koridorda yürüyen öğretmenin peşinden gidip, bıçaklayarak kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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