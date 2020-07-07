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Göktaş: Hükümetimizin kamu bankaları üzerinde ciddi teşvikleri olmuştur

Göktaş: Hükümetimizin kamu bankaları üzerinde ciddi teşvikleri olmuştur
07.07.2020 | 16:52

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Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş A Para'da yayına katıldı. Göktaş kamu bankaları üzerinde hükümetin ciddi teşvikleri olduğunun altını çizerek, "Yeni normal dediğimiz yapıya geçerken hükümetimizin kamu bankaları üzerinde ciddi teşvikleri olmuştur. Teşvikleri değerlendirdiğimizde avantajlı oranlar söz konusudur" dedi.

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