Gram altın fiyatları için alım satım seviyeleri neler?

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para’da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Fed’in Ağustos ayındaki Jackson Hole toplantısına kadar varlık alımlarıyla ilgili bir sinyal vermesinin beklenmediğini ifade eden Sarı, “Gram altında aşağıda 500 TL destek yukarıda 540 TL direnç olarak öne çıkıyor” dedi.