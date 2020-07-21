Gürsoy: Petrol yön bulmada kararsız
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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Meryem Gürsoy, A Para’da pandemi dönemiyle birlikte baskı altına giren petrol piyasasını değerlendirdi. Gürsoy, petrolde yatay seyrin korunacağına ilişkin beklentilerini dile getirerek, “Petrol yön bulma konusunda kararsız” dedi.