Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para’da yayına katılarak gram altın fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, ons altında 1740-1752 dolar arasındaki direncin önemine dikkat çekerek, “Fed Başkanı Powell’ın büyüme ve istihdamda hızlanma beklentisini açıklaması altın fiyatları için aşağı yönlü bir hareket yarattı” dedi.