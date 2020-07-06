Havacılık hisselerinde yükselişin anahtarı A'Para'da açıklandı

Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık A Para’da havacılık sektörü şirketlerini değerlendirirken dikkat çekici açıklamalar yaptı. Barışık, pandemi sürecinde en fazla yara alan sektörlerden en önemlisinin havacılık sektörü olduğunu vurgulayarak, “Salgın hakkında bir aşı bulunması, bir ilaç ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir pozitif haber açıklanırsa burada en fazla havacılık sektörü olumlu etkilenecek” dedi.