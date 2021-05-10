Hisse senedi piyasalarında beklentiler neler? Hangi gelişmeler fiyatlamada öne çıkabilir?

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Herhangi bir Fed üyesinin varlık alımlarından çıkış ile ilgili en ufak bir açıklama yapması durumunda finansal piyasalarda bir türbülans olabileceğini savunan Karabulut, “ABD’de enflasyon tarafında beklenildiği kadar hızlı bir veri gelmezse finansal piyasaların eli güçlenir” dedi.