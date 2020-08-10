Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabulut, altın fiyatları konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, “2011 ve 2013’deki sert düşüşler mutlaka aklımızda bulunmalı. Bir kâr realizasyonu ve yataya dönük hareketlerin özellikle altın yükselişleri için daha pozitif bir görüntüye işaret edebilir” dedi.