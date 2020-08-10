Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı 10.08.2020 | 12:05
02:42
02:56
Tuna: Türkiye son çeyreğe güçlü büyüme işaretleriyle çıkabilir 10.08.2020 | 11:51
03:34
Borsa İstanbul'a yön verecek gelişmeler neler? 10.08.2020 | 11:42
01:38
ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 10.08.2020 | 09:41
05:24
03:06
Ceylan: Kamu bankaları katalizör olacak 10.08.2020 | 08:52
04:22
Ürkün: Likiditenin kısılması kur oynaklığını düşürebilir 07.08.2020 | 18:02
02:08
Yılmaz: Banka hisseleri sudan ucuz hale geldi 07.08.2020 | 14:51
02:21
Borsa İstanbul yükselecek mi? Gürbüz: Düşüşler alım fırsatı veriyor 07.08.2020 | 14:30
01:05
Doğan: Borsa İstanbul orta uzun vadede iskontolu bölgeye girdi 07.08.2020 | 12:07
02:05
Ergezen: Altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir 07.08.2020 | 11:42
05:54
Merkez Bankası (TCMB) likidite açıklamasıyla piyasalara ne mesaj verdi? 07.08.2020 | 10:48
02:53
Maviş: Altın piyasalara alternatif olacak 07.08.2020 | 10:32
02:48
01:43
02:02
04:49
Yılmaz: BİST 30 hisselerinde ciddi fırsat var 06.08.2020 | 16:04
02:54
İkinci dalga endişesi piyasalarda nasıl fiyatlanıyor? 06.08.2020 | 15:50
01:36
Petrol fiyatları yükselecek mi? 06.08.2020 | 14:37
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabulut, altın fiyatları konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, “2011 ve 2013’deki sert düşüşler mutlaka aklımızda bulunmalı. Bir kâr realizasyonu ve yataya dönük hareketlerin özellikle altın yükselişleri için daha pozitif bir görüntüye işaret edebilir” dedi.