Karim Yousfi: Gümüş güvenli liman olmayı sürdürecek

Audacity Capital Küresel Piyasalar Direktörü Karim Yousfi A Para'da emtia fiyatlarına ilişkin beklentilerini açıkladı. Yousfi altın ve gümüşün emtia piyasalarının kralı olduğunu vurgulayarak, "Akıllı telefonlarda kullanılan gümüş başta olmak üzere değerli metaller güvenli liman olmayı sürdürecek" dedi.