Video Ekonomide Bugün Kuru: Altın fiyatları düzeltmeye ihtiyaç duyuyor

Kuru: Altın fiyatları düzeltmeye ihtiyaç duyuyor

Kuru: Altın fiyatları düzeltmeye ihtiyaç duyuyor
06.08.2020 | 11:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuru: Altın fiyatları düzeltmeye ihtiyaç duyuyor 01:41
Kuru: Altın fiyatları düzeltmeye ihtiyaç duyuyor 06.08.2020 | 11:33
Ünlü akademisyenden dikkat çeken borsa yorumu: Murat: Borsa endeksinde fırsatlar var 03:27
Ünlü akademisyenden dikkat çeken borsa yorumu: Murat: Borsa endeksinde fırsatlar var 06.08.2020 | 10:25
Borsa yatırımcıları nelere dikkat etmeli? Uzman isimden kritik borsa yorumu! 13:02
Borsa yatırımcıları nelere dikkat etmeli? Uzman isimden kritik borsa yorumu! 06.08.2020 | 10:08
Akkurt: ABD Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir 04:14
Akkurt: ABD Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir 06.08.2020 | 09:58
Tuna: Covid-19 aşısı konusunda piyasaları rahatlatacak haber gelmedi 02:27
Tuna: Covid-19 aşısı konusunda piyasaları rahatlatacak haber gelmedi 06.08.2020 | 09:52
Zirvelerin ardından altına kar satışı gelir mi? 01:41
Zirvelerin ardından altına kar satışı gelir mi? 05.08.2020 | 17:05
Banka hisseleri neden yükselmiyor? Bankacılık endeksinde yükseliş potansiyeli var mı? 01:42
Banka hisseleri neden yükselmiyor? Bankacılık endeksinde yükseliş potansiyeli var mı? 05.08.2020 | 17:01
Dolar kuru üzerinde yeni bir operasyon mu yapıldı? 03:43
Dolar kuru üzerinde yeni bir operasyon mu yapıldı? 05.08.2020 | 16:08
Şahsuvaroğlu: Düşük faiz ortamı araç talebini artırdı 02:36
Şahsuvaroğlu: Düşük faiz ortamı araç talebini artırdı 05.08.2020 | 16:03
Coşar: Borsalar yukarı yönlü seyrini koruyor 02:12
Coşar: Borsalar yukarı yönlü seyrini koruyor 05.08.2020 | 15:55
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 01:06
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 05.08.2020 | 15:41
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi? 02:09
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi? 05.08.2020 | 13:15
Aydın: Borsa İstanbul’da bu seviyeler cazip 03:56
Aydın: Borsa İstanbul’da bu seviyeler cazip 05.08.2020 | 11:09
Borsa İstanbul yükselecek mi? Karabulut: Görülen satışlar kar realizasyonu 02:34
Borsa İstanbul yükselecek mi? Karabulut: Görülen satışlar kar realizasyonu 05.08.2020 | 10:24
Dağlaroğlu: Enflasyon son derece olumlu 01:43
Dağlaroğlu: Enflasyon son derece olumlu 05.08.2020 | 10:20
Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul’daki satışların nedeni ne? 02:42
Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul’daki satışların nedeni ne? 04.08.2020 | 17:29
Ökten: Avrupa'daki talep bizim imalat sektörümüzü etkiliyor 04:01
Ökten: Avrupa'daki talep bizim imalat sektörümüzü etkiliyor 04.08.2020 | 17:23
Borsada banka hisseleri neden düşüyor? 04:18
Borsada banka hisseleri neden düşüyor? 04.08.2020 | 17:02
Barışık: Bilançolar beklentilerin üzerinde geliyor 01:22
Barışık: Bilançolar beklentilerin üzerinde geliyor 04.08.2020 | 16:08
Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir 03:09
Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir 04.08.2020 | 15:46

Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, altın fiyatlarındaki seyri A Para’da değerlendirdi. Kuru, son iki haftadır altındaki yükselişin spekülatif atak olarak değerlendirerek, “1900’lerin üzerinde oluşan bir fiyatlama bana göre bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyor” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA