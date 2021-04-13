Video Ekonomide Bugün Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir

Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir

Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir
13.04.2021 | 13:52

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Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para'da yayına katılarak altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Orta vadede temel parametrenin hala Covid-19 salgını olduğunu ifade eden Bircan, "Salgının seyrine bağlı olarak ons altında 1600 seviyelerinin altı gündeme gelebilir" dedi.

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