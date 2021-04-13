Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir

Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para'da yayına katılarak altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Orta vadede temel parametrenin hala Covid-19 salgını olduğunu ifade eden Bircan, "Salgının seyrine bağlı olarak ons altında 1600 seviyelerinin altı gündeme gelebilir" dedi.