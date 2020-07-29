Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir
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OTOMATİK OYNAT
02:39
Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir 29.07.2020 | 12:34
20:07
Uysal: Enflasyon Temmuz ayından itibaren düşüş kaydedecek 29.07.2020 | 12:18
04:17
Gerz: Borsa İstanbul hala ucuz 29.07.2020 | 12:05
02:56
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Dağlaroğlu: FED büyümenin kırılgan olduğunu biliyor 29.07.2020 | 11:46
01:19
Sevüktekin: FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz 28.07.2020 | 17:35
01:29
Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir 28.07.2020 | 17:31
02:07
Bilanço döneminde Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 28.07.2020 | 17:17
02:33
Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne? 28.07.2020 | 17:00
01:23
Gürsoy: Borsa İstanbul'da kritik seviye 1176 puan 28.07.2020 | 14:39
02:49
Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak 28.07.2020 | 13:48
03:44
02:27
Kuru: Hisse senedi piyasalarında bir patinaj var 28.07.2020 | 12:13
01:33
01:49
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Coşar: Teşviklerle piyasalardaki pozitif seyir sürer 27.07.2020 | 17:16
04:53
Banka hisselerinin desteği olmadan Borsa İstanbul yeni rekora gider mi? 27.07.2020 | 17:09
03:00
Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir 27.07.2020 | 16:22
02:14
Erkan: Borsa İstanbul'da ucuzluk hissi uyanacak 27.07.2020 | 15:37
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A Para’da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor 27.07.2020 | 14:46
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, emtia piyasalarında herhangi bir mantığa dayanan bir durum olmadığını ifade ederek, “Altının onsu 1900 dolarların altına sarkmak için yeni bahaneler arayabilir” dedi.