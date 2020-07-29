Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, emtia piyasalarında herhangi bir mantığa dayanan bir durum olmadığını ifade ederek, “Altının onsu 1900 dolarların altına sarkmak için yeni bahaneler arayabilir” dedi.