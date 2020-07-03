Merkez bankalarının piyasalara desteği sürecek mi?

Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman, A Para'da pandemi süreciyle artan likiditeye dair açıklamalar yaptı. Salman, “Pandemi süreci Türkiye’de kontrol altına alındığı için likidite adına genişleme adımları biraz daha yavaşlatılabilir” yorumunu yaptı. Ancak artan likiditenin hızlı bir şekilde geri çekilmeyeceğinin altını çizen uzman isim, “Bu likidite önümüzdeki 2-3 yılı kapsayacak bir likidite genişlemesi olacaktır” dedi.