Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu piyasalara ne mesaj verdi?
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Işık Yatırım Akademisi Başkanı Dr. Murad Kayacan, A Para’da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamasını değerlendirdi. Kayacan, Kavcıoğlu’nun enflasyon konusunda duyarlılık mesajı verdiğini ifade ederek, “Kavcıoğlu’nun açıklamaları piyasaları sakinleştirici adımlar” dedi.