Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
03:14
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 12.08.2020 | 15:40
02:12
Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? 12.08.2020 | 15:11
01:39
Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yükseliş sürecek mi? 12.08.2020 | 14:40
04:25
Uzman isim altın yatırımcısını uyardı: Altın fiyatları aşağı baskılanabilir 12.08.2020 | 14:24
03:56
Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek 12.08.2020 | 12:18
02:59
Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 12.08.2020 | 11:48
03:01
Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 12.08.2020 | 11:40
03:52
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 12.08.2020 | 11:24
53:16
Paranın Yönü | 11.08.2020 11.08.2020 | 18:14
03:24
04:12
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 11.08.2020 | 14:34
03:24
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 11.08.2020 | 13:25
03:11
02:16
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 11.08.2020 | 10:38
01:29
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 11.08.2020 | 10:28
02:09
02:35
Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 10.08.2020 | 16:26
02:27
02:42
05:05
Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak 10.08.2020 | 12:51
Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Kuru, Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama maliyetlerini artırmasıyla TL’de bir miktar sıkılaşma olduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası’nın politika faizini değiştireceğini düşünmüyorum” dedi.