Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi?

Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Kuru, Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama maliyetlerini artırmasıyla TL’de bir miktar sıkılaşma olduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası’nın politika faizini değiştireceğini düşünmüyorum” dedi.