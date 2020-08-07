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Merkez Bankası (TCMB) likidite açıklamasıyla piyasalara ne mesaj verdi?

Merkez Bankası (TCMB) likidite açıklamasıyla piyasalara ne mesaj verdi?
07.08.2020 | 10:48

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Medipol Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Nurullah Gür, Merkez Bankası’nın verdiği mesajları değerlendirerek piyasaların gündemini A Para'da yorumladı. Gür, swap piyasasındaki sıkışmasının azalacağını tahmin ettiğini bildirerek, “Bununla beraber yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisinin artabileceğini düşünüyorum” dedi.

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