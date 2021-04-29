Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
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OTOMATİK OYNAT
01:02:55
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu 29.04.2021 | 11:56
03:01
00:52
Naeem Aslam: Çip kıtlığı sistemik bir risk değil 29.04.2021 | 10:25
02:02
Emre Çayırlı: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi için 1150 puan önemli 28.04.2021 | 12:24
03:49
Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100 düzeltme kalıbı içerisinde 28.04.2021 | 12:20
03:36
Şelçuk Gönençler: Turizm tarafındaki hareket güçlenebilir 28.04.2021 | 11:16
02:37
Barış Ürkün: Piyasalarda normalleşme fiyatlanıyor 28.04.2021 | 11:09
03:13
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Maliye politikası tarafı çok önemli 28.04.2021 | 11:07
06:12
Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek? 27.04.2021 | 16:53
02:12
Şirin Sarı: Gümüş tarafında daha pozitif bir senaryo var 27.04.2021 | 16:46
02:10
Borsa İstanbul’da yükselişin devamı gelir mi? 27.04.2021 | 09:47
04:48
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 27.04.2021 | 09:43
02:56
Stratejist Mustafa Aşkın: 17 günlük kapanma ile turizm sezonu kurtulabilir 27.04.2021 | 09:35
02:24
03:49
Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor? 26.04.2021 | 15:46
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Mustafa Keskintürk: Enflasyonda kademeli düşüş bekliyorum 26.04.2021 | 11:55
01:19:10
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu soruları yanıtladı 24.04.2021 | 09:29
04:17
Borsa İstanbul'da hangi sektörler bilanço döneminde öne çıkabilir? 22.04.2021 | 15:22
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Enflasyon Raporu 2021-II"nin tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Toplantıda önemli açıklamalar yapan Kavcıoğlu, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiğini ifade ederek, “2021 TÜFE tahmini yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye revize edildi. 2022 TÜFE tahmini de yüzde 7'den yüzde 7,5'e revize edildi. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.