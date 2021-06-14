Video Ekonomide Bugün Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da 1754-1800 bandı gündeme gelebilir

Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da 1754-1800 bandı gündeme gelebilir

Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da 1754-1800 bandı gündeme gelebilir
14.06.2021 | 12:47

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A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk, A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Önümüzdeki 2 ay içerisinde teknik görünümün borsada yönün yukarı olabileceği yönünde sinyal verdiğini belirterek, “Borsa İstanbul’da 1754-1800 bandı gündeme gelebilir” dedi.

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