Video Ekonomide Bugün Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor
Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor

Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor

10.10.2021 | 12:28

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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk piyasaların gündemini A Para'da değerlendirdi. Keskintürk, dünyada mevcut durumda enerji fiyatları kaynaklı enflasyon risklerinin artabileceğini belirterek, "Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor" dedi.

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