Mustafa Keskintürk: Nisan sonrası enflasyon belirgin şekilde düşebilir

A1 Capital Yatırım Stratejileri Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk, Mart ve Nisan ayı enflasyon beklentilerinin piyasada fiyatlanın zaten içinde olduğunu belirterek, "Nisan ayından sonra enflasyonda kademeli belirgin bir düşüş bekliyoruz" dedi.